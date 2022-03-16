Bakımevinde hayvanlara kötü muamele davasında sanıklar için 2 yıl hapis talebi

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan 4 kamu görevlisi hakkında hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü 4'üncü duruşmasında savcı, sanıkların 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, karara bağlanmak üzere duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bakımevi çalışanlarının da iddiaları doğrulaması üzerine 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla, geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Hayvan bakımeviyle ilgili, savcılık 'adeta hayvan soykırımı yapılmış' demiş, bilirkişi raporunda ise 'açlıktan birbirlerini yiyen kedilerin olduğu' belirlenmişti. Tutanaklara göre Elazığ Belediyesi'nin hayvan bakımevinde Ekim 2020'de 206 köpek, 88 kedi, Aralık 2020'de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021'de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi.