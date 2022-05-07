Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti - Haberler

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Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Bakım yaptığı teleferik kabininden düşen teknisyen hayatını kaybetti

Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe'ye yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinde bakım çalışması yapan Enes Temel (26), yaklaşık 30 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe'ye yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinde bakım çalışması yapan Enes Temel (26), yaklaşık 30 metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Sarısu Mahallesi'ndeki teleferik istasyonunda teleferiğe ait kabinlerin bakım çalışmalarını yapan Temel, yaklaşık 30 metre yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Enes Temel, sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Enes Temel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Konyaaltı, Güncel, Haberler

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