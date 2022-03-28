Bakım merkezinde köpeklerin açlıktan birbirini parçaladığı iddiasına soruşturma (2)

ÇANAKKALE (DHA) - BAKIM MERKEZİNDE KARŞILAŞTIĞI MANZARAYI ANLATTI

Çanakkale Mor Pati Derneği Yerel Hayvan Koruma görevlisi Mehmet Keskin, dün iki köpeğin parçalandığı Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde karışlaştığı olayı anlattı. Keskin, "Hayvansever derneklerinde gönüllüyüm, hayvan barınaklarına bakıyorum. Sokak hayvanlarını bakıyorum. Dün yine buraya hayvan barınağına geldik. Hayvanlara bakmak için, hayvanların bazılarına mamaları verdim. Daha sonra diğer taraftaki hayvanlara mama vermeye gittiğimde oradaki Pitbull köpeklerin hepsi aç olduğu belliydi. Hepsini bir yere kapatmışlar, aç hayvanlar. Zayıf olanları yemişler. 2 tanesini yemişler, 3 tanesi duruyordu. Zaten iş işten geçmişti. Bir tanesi yeni can çekişiyordu. Ölmüş, bir diğer köpek de parçalanmış, yenmişti. 2 tane ölü hayvan vardı. 3 tanesi de o ölen köpekleri yiyordu. Ben bu olaydan sonra dernekle görüştüm. Dernek beni jandarmaya yönlendirdi. Jandarmaya suç duyurusunda bulunduk. Daha da gereken yerlere suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,