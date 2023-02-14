Bakıcılığını yaptığı depremzedenin parasını ve ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta, depremlerin ardından bakıcılığını yaptığı hasta yaşlı kadının ziynet eşyalarını ve parasını çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı. Kahramanmaraş'ta, depremlerin ardından bakıcılığını yaptığı hasta yaşlı kadının ziynet eşyalarını ve parasını çaldığı iddia edilen zanlı, tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Menteşe ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli E.G. hakkında yeterli delil bulunduğu gerekçesiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan E.G, sevk edildiği adli makamca tutuklandı. Elbistan'da yaşayan kadına bakıcılık yapan E.G'nin depremin ardından evden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli, dün Muğla'nın Menteşe ilçesi girişinde annesi N.G. ile gözaltına alınmıştı. N.G'nin üzerinde, çalıntı olduğu öne sürülen 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, bilezik, tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 avro ile 8 bin lira ele geçirilmişti. Anne, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen oğlu E.G. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Muğla Güncel Haberler

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