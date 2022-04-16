Baki Ersoy, MHP'den istifa etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
 - Güncelleme:
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP'de geçen günlerde enflasyon açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Milletvekili Ersoy paylaşımında, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Baki Ersoy, İstifa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title