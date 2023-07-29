Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem Avcı'yı(42) Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Polis ekiplerince işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi. Avcı, ifadesinde, suçunu eğlence amaçlı yaptığını itiraf etti ve sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi. Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildiği ve işletme sahibi hakkında yine ilçe tarım müdürlüğü tarafından idari ceza uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme (2)

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem Avcı'yı(42) Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Polis ekiplerince işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi. Avcı, ifadesinde, suçunu eğlence amaçlı yaptığını itiraf etti ve sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildiği ve işletme sahibi hakkında yine ilçe tarım müdürlüğü tarafından idari ceza uygulandığı bildirildi.