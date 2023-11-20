Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Antalya'nın Alanya ilçesinde, özel yurtta 5 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Bakanlık, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda eğitmenin 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.