Bakanlıktan Sosyal Konut Projesi için Uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yüzyılın Konut Projesi için resmi başvuru kanalları dışındaki mesajlara ve sitelere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Başvurular 10 Kasım'da başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yüzyılın Konut Projesi için vatandaşlara "resmi başvuru kanalları dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar edilmemesi" uyarısında bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından "önemli duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuru kanallarımız sadece Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacaktır. Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, http://toki.gov.tr ve http://evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alabilirsiniz. Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
