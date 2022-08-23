Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, SGK'da kamuyu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu Güncel Haberler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kamuyu zarara uğratan işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) kamuyu zarara uğratan işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemlerle ilgili kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı belirtildi. Söz konusu işlemleri gerçekleştiren ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Cumhuriyet Güncel Haberler

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