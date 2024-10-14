Bakanlıktan, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı', bakanlıkta düzenlenen programla tanıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu program kapsamında ilk etapta 400 kişi eğitim alacak. Katılımcılarımız bu programla aynı zamanda sektörde kendilerine rehberlik edecek ve ilham kaynağı olacak kişilerle bağlantı kurabilecek, güçlü bir etkileşim ağı oluşturma fırsatı bulacaklar" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, teknoloji dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı' başlattı. Program, kadınların yapay zeka ve veri bilimi alanında yetkinlik kazanmalarını ve sektördeki kadın temsilini artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, veri analizi, makine öğrenimi, yapay zeka uygulamaları gibi temel ve ileri düzey konularda eğitim alacaklar. Programın önümüzdeki dönemde ulusal alanda daha geniş kitlelere ulaşması planlanıyor. Kadınların teknoloji sektöründe daha görünür olmaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için atılan bu adım, kadınların teknoloji sektöründe kendilerine güven duymalarını ve kariyer fırsatlarını değerlendirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

'MESLEKLERİN YÜZDE 75'İNİN STEM ALANINDA OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR'

Proje, bakanlıkta düzenlenen programla tanıtıldı. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) mezunu genç kadınların yapay zeka ve veri bilimi alanındaki yeteneklerini geliştirmeye hedefleyen programın tanıtım programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte proje kapsamında eğitim alacak kadınlar katıldı.

Bakan Göktaş, teknoloji ile çalışma hayatında köklü değişimlerin oluştuğunu ve yeni istihdam alanlarının oluştuğunu belirterek, "Yapay zeka ve veri bilimi, bu dönüşümün önemli temsil alanlarından biri. Doğru analiz ve stratejilerle değerlendirilen veriler, toplumun her alanında inovatif çözümlerin anahtarı olma potansiyeli taşıyor. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre 2030'da en büyük değişikliğin yüzde 63 oranı ile teknoloji becerilerinde olacağı bekleniyor. Geleceğin dünyası, kapılarını sadece dijital teknolojilerin dilini bilenlere açmaya hazırlanıyor. Bu anlamda, dijital becerileri gelişmiş iş gücünün yetiştirilmesi, önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Dijital gelişmelerin hızla ilerlediği böyle bir dönemde kadınların da dijital becerilerini geliştirmeleri, iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak adına kritik bir önem kazanıyor. YÖK verilerine göre bu yıl üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Ancak STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olanların sadece yüzde 34,4'ünün kadın olduğu görülüyor. Yakın gelecekte ise mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı tahmin ediliyor" dedi.

'KARİYERLERİNDE ÖNEMLİ BİR AVANTAJ ELDE ETMİŞ OLACAKLAR'

81 ili kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda kadınlara ve kız çocuklarına, teknolojik ve dijital dönüşüme uyumlu yeni beceriler kazandırılmasını öncelikli hedefler olarak belirlediklerini kaydeden Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"2016 yılından beri 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projemizi yürütüyoruz. Proje kapsamında mühendislik fakültelerinde öğrenim gören başarılı kız öğrenciler için burs, staj, mentorlük hizmeti, İngilizce eğitimi gibi destekler sunuyor, istihdam imkanı sağlıyoruz. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile 'NEET' olarak tanımlanan ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınların ihtiyaçlarını belirliyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar, genç kızlarımızın mesleki eğitim, güçlenme eğitimi ve mentorlük desteği almasını sağladık. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projemizi yeni eğitim programlarıyla sürdürüyoruz. Bugün başlattığımız Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nı projemizin en güçlü adımlarından biri olarak hayata geçiyoruz. NEET grubunda yer alan STEM alanında eğitim almış genç kadınlar için tasarladığımız bu program ile öncelikle kadınların yapay zeka ve veri bilimi konusundaki yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kariyer fırsatlarını artırmayı ve onları bu alanda liderlik rollerine hazırlamayı planlıyoruz. Eğitim programımız ile veri analizi, makine öğrenimi, yapay zeka uygulamaları gibi konularda çok yönlü bilgi ve tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu program kapsamında ilk etapta 400 kişi eğitim alacak. Katılımcılarımız bu programla aynı zamanda sektörde kendilerine rehberlik edecek ve ilham kaynağı olacak kişilerle bağlantı kurabilecek, güçlü bir etkileşim ağı oluşturma fırsatı bulacaklar. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan eğitim müfredatıyla şekillendirilen eğitim sonunda uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alarak kariyerlerinde önemli bir avantaj elde etmiş olacaklar."