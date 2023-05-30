Bakanlıktan 'İçki Masasında Çocuk Dansı Videosu' Açıklaması

BAKANLIKTAN 'İÇKİ MASASINDA ÇOCUK DANSI VİDEOSU' AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, sosyal medyada kız çocuğunun içki içilen masanın üzerinde oynatıldığı anlara ilişkin görüntünün erişime engellenmesi için çalışma başlatıldığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından harekete geçildiği belirtilerek, "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen 'byburak3858' isimli Tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup, hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapıldığı ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, görüntüdeki kız çocuğunun ise kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Elif ER/ANKARA, -