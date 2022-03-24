Bakanlıktan dezavantajlı çocuklar için yeni hizmet modeli

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak onların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyuyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız için Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete sunacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, dezavantajlı durumdaki çocukların her türlü riskten korunması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulacağı, çocukların istedikleri zaman istedikleri gibi yararlanabilecekleri Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri açılmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde çocukların yanı sıra ailelere de danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verileceğini, ayrıca çocuklara yönelik hizmetler konusunda toplumun bu merkezlerden bilgilendirileceğini belirterek, "Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri projemiz çocuklarımıza yönelik hizmetlerin tek çatı altında yürütüldüğü örnek bir uygulama modeli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel