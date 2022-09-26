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Bakımevinde eziyet edilerek öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Eres ile ilgili soruşturma başlatıldı

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Bakımevinde eziyet edilerek öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Eres ile ilgili soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in bakımevinde gördüğü eziyet sonucu hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in bakımevinde gördüğü eziyet sonucu hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul'da özel bir bakımevinde görevliler tarafından darp edilip yerlerde sürüklendiği ve iki görevli tarafından üzerine oturulduğu iddia edilen 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres hayatını kaybetmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bugün bir medya organında 'Bakımevinde kan donduran vahşet' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 24.07.2022 tarihinde özel bir bakım merkezinde meydana gelen olayın hemen ardından Bakanımız Derya Yanık'ın talimatı ile idari soruşturma başlatılmıştır. Habere konu olan özel bakım merkezinden yaşanan hadise ile ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi bir şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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