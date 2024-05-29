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Bakanlıktan Açıklama: Çocuk Evinde İstismar İddiaları

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı. İstismarın gerçekleştiği kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve mağdura destek hizmetleri sağlanmaktadır.

'BAKANLIKTAN AÇIKLAMA'

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zonguldak İl Müdürlüğümüze Bağlı Gül Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z., 25 Mayıs'ta sosyal medyadan tanıştığı T.A. tarafından cinsel istismara uğradığını belirtmiştir. T.A. hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, il müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen T.A. ile ilgili işlemler savcılık tarafından yürütülmektedir. S.E.Z.'ye yönelik mesleki çalışmalar yürütülmekte olup psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Buna ek olarak S.E.Z.'nin ihtiyaç duyacağı sosyal hizmet modelleri tekrar planlanmıştır. Mağdur S.E.Z.'nin unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer almış haberlere erişim yasağı getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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