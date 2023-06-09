Bakanlık: Yemekten zehirlenen 6 kadın ve 14 çocuk taburcu edildi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde öğle yemeğinden zehirlenen 6 kadın ile 14 çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde öğle yemeğinden zehirlenen 6 kadın ile 14 çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

?Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocukların öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Haziran Cuma saat 08.00 itibarıyla; karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapılan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 14 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 20 çocuğumuzun yatışı yapılmıştır. Tedavileri devam eden çocuklarımızın durumları takip edilmektedir" denildi.