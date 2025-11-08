Haberler

Bakanlık, Yangın Soruşturması Kapsamında 7 Kişiyi Açığa Aldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 7 personeli açığa aldı ve soruşturma başlattı.

BAKANLIK, 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yararlandığı yangına ilişkin Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dilendiği açıklamada, "Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirilmiş olup, süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından; SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

