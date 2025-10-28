Bakanlık ve Ankara Üniversitesi'nden Spor İçin İş Birliği Protokolü

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları arasında, "Türkiye Sportif Tarama Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, merkez binada düzenlenen imza törenine Bakan Osman Aşkın Bak ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar katıldı.

Protokol kapsamında, anasınıfından 4. sınıfa kadar öğrenim gören yetenekli çocuklar tespit edilerek spor branşlarına ve kulüplere yönlendirilmesi konusunda iş birliği yapılacak, çocukların eğitimlerinin ve gelişimlerinin denetlenmesi konusunda da ortak çalışma yürütülecek.