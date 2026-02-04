Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuk evinde bir çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki bir çocuk evinde yaşandığı iddia edilen şiddet olayının gerçek olmadığını açıkladı. Bakanlık, çocuğun sağlık sorunları nedeniyle kriz geçirdiğini belirtti ve müdahalenin ‘şiddet’ olarak sunulmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haber sitelerinde yer alan " İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık, "İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu olayın ardından, tüm yönleriyle incelenmesi için ivedilikle idari soruşturma başlatıldığı, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşüldüğü ve kamera kayıtlarının tamamının titizlikle incelendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur. Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi 'şiddet' olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor

Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! İzin süreleri uzatılacak
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu