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Bakanlık'tan Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı iddialarına yanıt

Bakanlık'tan Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı iddialarına yanıt
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı yapıldığına dair çıkan asılsız iddiaları yalanlayarak, bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Bahçelievler'deki Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı yapıldığı iddiasıyla ilgili, "Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesapları tarafından 'Yenidoğan çetesinin tek başına olduğunu mu zannettiniz! Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı skandalı' şeklinde asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlk olarak 2009 yılında ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı hem 2009 hem de 2011 yıllarında yapılan adli ve idari soruşturmalarla belgelenmiştir" denildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Devlet himayesinde bulunan hiçbir çocuğun ne geçmişte ne de bugün 3'üncü şahıslara verilmesinin asla söz konusu olamayacağı vurgulanarak, "Çocuklarımıza sunduğumuz aile sıcaklığındaki hizmetlere yönelik bu tür saldırılar öncelikle her türlü olumsuzluktan sakınarak bakımını üstlendiğimiz çocuklarımızı hedef almaktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu mesnetsiz paylaşımlar hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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