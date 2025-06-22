Bakanlık'tan Olayla İlgili Açıklama

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli'de meydana gelen ve bir tesettürlü kadına yönelik hakaret içeren olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, olayın ardından mağdur kadına psikososyal destek sağlandığını ve ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Otobüste tesettürlü kadına hakaret: Arbede yaşandı' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " Denizli'de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş olup hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacak ayrıca 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunarak, Bakanlık olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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