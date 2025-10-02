Haberler

Bakanlık'tan Hatay'daki Alışveriş Merkezi İddialarına Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da deprem sonrası yapılacak inşaatlar hakkında açıklama yaptı. Alışveriş merkezi iddialarının gerçek olmadığını belirterek, bölgede afet öncesi iş yerlerine yönelik ticari ünite alanları inşa edileceğini duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı medya kuruluşlarında yer alan ve Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi Ayşe Fitnat Caddesi üzerinde deprem öncesi bina bulunan parsele alışveriş merkezi inşa edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir.

Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı

Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı
MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı

MHP'nin ağır topundan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.