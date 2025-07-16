Bakanlık'tan Faiz İndirimi Beklentisi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in faiz indirimi beklentisiyle ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, şimdilik böyle bir değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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