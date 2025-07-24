Bakanlık'tan Erzurum'daki Engelli Bireye Psiko-Sosyal Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'un Palandöken ilçesinde şiddete maruz kalan bedensel engelli bireye ve ailesine psikososyal destek verildiğini ve hukuki sürecin de takip edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında "Erzurum'da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakın takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız."

Açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle, İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarıldı.