Bakanlık'tan Çocuk İstismarı Açıklaması: Suç Duyurusu Yapıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üvey ağabeyleri tarafından hayvan dışkısı yedirildiği iddia edilen 4 çocuğun devlet korumasına alındığını ve ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

BAKANLIK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından hayvan dışkısı yedirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'Diyarbakır'da kan donduran iddia: 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildi' şeklinde yer bulan paylaşım ve haberlere ilişkin açıklama yapılması uygun görüldüğü belirtilerek, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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