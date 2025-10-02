Haberler

Bakanlık'tan Antakya'daki AVM İddialarına Yanıt

Güncelleme:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, AVM olarak belirtilen yerin, afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlar için yapılan ticari ünite alanları olduğu vurgulandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi (AVM) yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberde, AVM olarak ifade edilen yerin, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlar için yapılan "ticari ünite alanları" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir. Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
