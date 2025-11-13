Haberler

Bakanlık Taklit ve Tağşiş Yapan Gıda Ürünlerini Güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerinin listesine 7 yeni ürün ekledi. Listeye eklenen ürünler arasında pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir yer alıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 7 yeni ürün daha eklendi.

Listede pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'pekmez' ibaresiyle sattığı üründe şeker olduğu, balda taklit veya tağşiş bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
