Bakanlık, Standart Dışı Üretim Yapan Firmalara 54 Milyon TL Ceza Kesti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemesi firmalarına 54 milyon TL idari ceza uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, bakanlığın 81 ildeki müdürlüklerinde görev yapan piyasa gözetimi ve denetimi uzmanlarıyla iş birliğinde yapı malzemeleri üreten firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

14 BİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetimlerde yangın algılama ve alarm sistemleri, yangına tepki özelliğine tabi güç kontrol ve haberleşme kabloları, kagir birimler, çelik yassı mamuller, karo yapıştırıcıları, plastik boru sistemleri ile ısı ve su yalıtım malzemeleri gibi birçok yapı malzemesi inceleniyor. Deney standartlarına uygun yöntemlerle alınan numuneler, analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderiliyor. Türkiye genelinde, bu yıl 25 Ağustos itibarıyla 14 bin denetim gerçekleştirildi. İncelemelerde; standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon TL idari ceza uygulandı.