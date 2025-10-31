Bakanlık Sahte Linkler İçin Uyardı, Yüzyılın Konut Projesi Başvuruları 2025'te Başlayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi ile ilgili sosyal medyada yayınlanan sahte linkler, internet siteleri ve telefon mesajlarıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "500 bin sosyal konut projemizin başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacaktır. Başvuru kanallarımız sadece; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacaktır. Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, www.toki.gov.tr ve www.evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alabilirsiniz. Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz" denildi.