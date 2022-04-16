Bakanlık: Öksüz ve yetim 7 bin 696 çocuğa hizmet sunuldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öksüz ve yetim çocuklara yönelik tüm illerde oluşturduğu Öksüz Yetim Birimleri aracılığıyla 7 bin 696 çocuğa hizmet sunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlıkça, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül yürütülmesi amacıyla 10 Eylül 2020'de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu. Bu doğrultuda, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları planlamak ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunmak amacıyla 81 il müdürlüğü bünyesinde Öksüz Yetim Birimleri oluşturuldu. Birimlerde görevli meslek elemanları tarafından ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar tespit edilerek çocuklara ve ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu destek türü belirlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda çocukların ve ailelerin sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi sağlandı. Aynı zamanda çocuklara ve ailelerine, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu. Öksüz Yetim Birimleri aracılığıyla 2022 Mart itibarıyla 7 bin 696 çocuğa hizmet sunuldu.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında bakanlıkça, bu konuda sunulan hizmetlerle ilgili ailelere bilgi verilmesi, yas sürecinde çocukların ve ailelerin desteklenmesi amacıyla 'Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi' de hazırlandı. Rehberde ebeveyn kaybı yaşamış ve yas sürecinde çocukların desteklenmesi, ebeveyn kaybı sonrası yapılacak iş ve işlemler, çocuklar ve ailelerine yönelik hizmetlere ilişkin bölümlerin yanı sıra, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için yapılabilecekler konusunda önerilere yer verildi.