Üye Girişi
Haberler
Bakanlık, küçük yaşta zorla evlendirilen çocuğun durumunu açıkladı

Bakanlık, küçük yaşta zorla evlendirilen çocuğun durumunu açıkladı

Güncel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımın ardından çocuğun bakım tedbiri kararıyla Bakanlığın kuruluşuna yerleştirildiğini duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title