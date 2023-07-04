Bakanlık, küçük yaşta zorla evlendirilen çocuğun durumunu açıkladı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA,