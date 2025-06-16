Bakanlık Korumasındaki Çocuklar Hakkında Yanlış Bilgiler Yayımlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kendilerine zarar verme niyetlerinin bulunmadığını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı' başlıklı haberlere ilişkin, "Söz konusu haberde bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklarımızın sağlık durumları iyidir. Çocuklarımızın kendilerine herhangi bir zarar verme niyeti taşımadıkları ortaya çıkmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Bakanlık korumasındaki 5 kız çocuğu aynı anda intihara kalkıştı' başlıklı haberler yer aldığı belirtilerek, konuyla ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Söz konusu haberde bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, "Mayıs ayında çocuk evi sitesinden 5 çocuğumuz çamaşır suyu içtiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine çocuklarımızla ilgili gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmış, hastaneye sevk edilerek, sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Halihazırda çocuklarımızın sağlık durumları iyidir. Çocuklarımızla ayrı ayrı ve hastanedeki ilgili uzmanlarla yapılan görüşmelerde çocuklarımızın kendilerine herhangi bir zarar verme niyeti taşımadıkları ortaya çıkmıştır. Aynı gün içinde taburcu edilen ve kuruluşa dönen çocuklarımıza gerekli psikososyal destek sağlanmaya devam edilmektedir. Bu tür hassas konularda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek haberlerin dikkatle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız, koruması altındaki tüm çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlıklı bir zeminde devam ettirmek için titizlikle çalışmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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