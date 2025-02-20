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Bakanlık, Kış Şartlarında Evsizlere Destek Sağlıyor

Bakanlık, Kış Şartlarında Evsizlere Destek Sağlıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoğun kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge çerçevesinde, evsizlerin tespiti yapılarak, sıcak yer sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoğun kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla 11 Kasım 2024'te gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, emniyet birimleriyle birlikte, dün başlayan yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, evsiz vatandaşları tespit etmek için gece boyunca görev yaptı. Tespit edilen kişiler öncelikli olarak il veya ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhaneleri, pansiyon veya otellere yerleştirildi.

Barınmaları için sıcak yer sağlanan kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psiko-sosyal destek hizmeti de sağlandı.

Kamu misafirhanelerinde yer olmadığı durumlarda ise sokakta yaşayan ihtiyaç sahiplerinin pansiyon ve otel ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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