Bakanlık, Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddialarını yalanladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.