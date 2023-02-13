Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakanlık, Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddialarını yalanladı

Güncel Haberler

Bakanlık, Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddialarını yalanladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Josef de Souza Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title