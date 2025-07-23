Bakanlık, Gayrimenkul Sertifikası Projesini Başlatıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası projesini hayata geçiriyor. Proje detayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda açıklanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası projesini hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini uygulayacak.

Detayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak proje ile vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulacak.

Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını duyuracak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti

1. Lig'de ilginç transfer! Babası, oğlunu transfer etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

İstediği ücret olay olmuştu! Ayrılık iddialarına yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.