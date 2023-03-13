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Bakanlık: Enkazdan çıkarılan 1678 çocuk ailesine teslim edildi

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Bakanlık: Enkazdan çıkarılan 1678 çocuk ailesine teslim edildi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1678'inin ailesine teslim edildiğini duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1678'inin ailesine teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alınmıştır. 1678 çocuk ailesine teslim edilmiş, 86 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 151 çocuğun tedavi süreci takip edilmektedir. Kuruluşlarımızda olup kimliği tespit edilmeyen 42 çocuk bulunmaktadır" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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