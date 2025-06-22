Bakanlık, Denizli'deki Nefret Suçuna Müdahil Olacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli'deki halk otobüsünde tesettürlü bir kadına hakaret eden kişi hakkında hukuki süreç başlatacak. Bakanlık, olayın mağduru için psikososyal destek planlaması yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişi hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacağı, şahıs hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunarak olayın yakın takipçisi olacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Otobüste tesettürlü kadına hakaret, arbede yaşandı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Denizli'de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansımasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş olup hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacak ayrıca 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunup, olayın yakın takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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