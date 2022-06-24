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Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakanlık, 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabı muzır yayın ilan etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararı verildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki 7 kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararı verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında; Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçe'ye çevrilen ve Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisindeki tüm kitapların resen incelendiği belirtildi.

Kararda, inceleme sonucu serideki 'Oğlanlar ve Kızlar', 'Aşk ve Dostluk', 'İyi ve Kötü', 'Küçükler ve Büyükler', 'Beden ve Akıl', 'Diktatörlük ve Demokrasi', 'Cesaret ve Korku' isimli kitaplardaki bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kitabın, 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanun ile değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtilen kararda; söz konusu maddenin, muzır ilan edilen yayınların 'reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı' hükmünü içerdiği kaydedildi.


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