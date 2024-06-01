ÇEVREFEST ile Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5-9 Haziran Çevre Haftası kapsamında, yurt genelinde 'Herkesin Bir Dünyası Var' teması ile 'ÇEVREFEST' etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm Hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, çevre konusunda 7'den 70'e tüm vatandaşlarda farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza atılıyor. Türkiye'de bir ilk olacak olan 'ÇEVREFEST' etkinliği Çevre Haftası kapsamında 5-9 Haziran arasında düzenlenecek. 'Herkesin Bir Dünyası Var' temasıyla düzenlenecek Çevre Haftası'nda; çevre gönüllüsü dalgıçlar tarafından deniz altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla dalışlar gerçekleştirilecek, motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla bir gün boyunca trafiğe kapalı alanlar oluşturulacak, temiz üretim teknolojileri tanıtılacak, Sıfır Atık atölyeleri kurulacak" denildi.

'TÜRKİYE'NİN ÇEVRE YÜZÜ OLACAK'

Çevre Haftası dolayısıyla 5-9 Haziran'da tüm yurtta düzenlenecek etkinliklerin Ankara'dan başlayacağı kaydedilerek, "Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 6 Haziran'da Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak olan 'ÇEVREFEST' 4 gün sürecek. ÇEVREFEST'te çocuk, genç, yetişkin her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, iklim tüneli uygulamasının yanı sıra; çevre konulu kitapların ağırlıkta olacağı kitap fuarı da bulunacak. Etkinliklere, farklı uzmanlık alanlarından birçok ünlü isim katılarak insan ve çevre ilişkisine dair söyleşiler gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi.

'SIFIR ATIK ÇEVREFEST'TE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık hareketinin de 'ÇEVREFEST'teki yerini alacağı bildirildi. Başkent Millet Bahçesi'ndeki alanda; özellikle çocuk ve gençlerin katılacağı Sıfır Atık temalı çeşitli atölye çalışmaları, sergiler, piknik, yarışmalar, konferanslar ve tiyatro gösterileri düzenleneceği aktarıldı. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesindeki köylerde yapımı süren çevre dostu Sıfır Atık uyumlu çelik köy evlerinin bir örneğinin de ÇEVREFEST'te 4 gün boyunca Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi.

Çevre Haftası etkinliği 'ÇEVREFEST' kapsamında 81 ilde, 85 milyon vatandaşa ulaşılacağı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 81 ilde; çocuklar ve ailelerin katılımıyla Sıfır Atık atölyeleri kurulacak. Atık toplama kampanyaları düzenlenerek vatandaşlar Sıfır Atık konusunda bilgilendirilecek. Atık getirme merkezleri, toplama-ayırma tesisleri ve geri dönüşüm tesislerine ziyaretler düzenlenecek. 'Sıfır Atık Mavi' uygulamaları kapsamında kıyı şehirlerindeki mavi bayraklı marinalara ve teknelere ziyaretler gerçekleştirilecek. Deniz çöpleri, bunların deniz ve deniz canlılarına etkileri ile iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkileri de işlenecek. Bisiklet turları ve deniz çöpü avı faaliyetlerinin de düzenleneceği etkinliklerde, kıyı şehirlerinde çevre gönüllüsü dalgıçlar tarafından deniz altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla dalışlar gerçekleştirilecek. ÇEVREFEST'te 'Dünya Ortak Evimiz' şiarıyla, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla, belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirilecek. Anıt ağaçlar ve tescilli mağaralar tanıtılacak. Bununla birlikte motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla bir gün boyunca trafiğe kapalı alanlar oluşturularak bisiklet ve e-skuter gibi mikromobilite araçların kullanımı teşvik edilecek. Özellikle çocuk ve gençlere çevre bilinci kazandırmak amacıyla seminer, eğitim ve paneller düzenlenecek. Temiz üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliği ile sürdürülebilirlik kavramları çocuklara yönelik atölyelerle desteklenecek."