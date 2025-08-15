Bakanlık: Çanakkale'deki Maden Projesi Yangınlarla İlgili Değil

Bakanlık: Çanakkale'deki Maden Projesi Yangınlarla İlgili Değil
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'de bekleyen maden projesinin yangın alanlarıyla ilişkisiz olduğunu açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı bekleyen maden projesinin, yangınların çıktığı alanla hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale'de Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi'ne yönelik ÇED başvuru dosyası ile ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin Çanakkale'de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
