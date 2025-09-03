Bakanlık, Babaannesinin Şiddetine Maruz Kalan Çocukları Koruma Altına Aldı

Bakanlık, Babaannesinin Şiddetine Maruz Kalan Çocukları Koruma Altına Aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Olayla ilgili sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin, Bakanlık tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
