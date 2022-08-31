Bakanlık: Av sezonunun verimli geçmesi bekleniyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca '2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu'nun yarın Bakan Vahit Kirişci'nin de katılacağı programla açılıp, 15 Nisan'da sona ereceği duyuruldu. Yapılan araştırmalar, edinilen bilgiler ve öncü göstergelerin; av sezonunun başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığı olmak üzere verimli geçeceğine işaret ettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, balıkçıların 4,5 aydır bekledikleri '2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu'nun 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece İstanbul Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile balıkçılar tarafından dualarla açılacağı belirtildi. Marmara, Karadeniz ve Ege'ye kıyısı bulunan illerde de aynı gün benzer nitelikte açılış etkinlikleri düzenleneceği belirtilerek, "Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 16 Eylül'de denizlere açılacaklar. Tüm denizlerimizde bu avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibari ile sona erecektir. Küçük ölçekli avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir" denildi.

"Bu yılın temasına uygun olarak ülkemizde de küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar alınmış olup, 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilen bakanlığımız desteklemeleri önümüzdeki yıllarda yaklaşık 4 kat artırılarak devam ettirilecektir. Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle üretilen ve insan beslenmesinde özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında ve sürdürülmesinde sayısız faydaları olan su ürünlerinin, bu sezonda da halkımızın bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz. 2022-2023 su ürünleri avcılık sezonunun balıkçılarımızın için kazasız, belasız geçmesini, avcılığın bol ve bereketli olmasını diliyoruz."