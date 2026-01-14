Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Ankara'nın Gece Kulüplerinde Kız Çocuklarının Çalıştırıldığı' İddiasına İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocuklarının çalıştırıldığı" iddiasına ilişkin "Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, hali hazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları Bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, hali hazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları Bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır.

Bakanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Devam eden soruşturmada çocuklarımızın üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak ilgili dosya hakkında gizlilik kararı verilmiştir. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz."