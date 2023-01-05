Bakanlık: 2022'de Almanya'nın Silah İhracatının Dörtte Birinden Fazlası Ukrayna'ya Yapıldı

BERLİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Almanya Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanlığı Çarşamba günü, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri teçhizat ihracatının, 2022'deki toplam silah ihracatının dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlığa göre Ukrayna, 2022'de Almanya'nın silah ihracatının en büyük alıcısı oldu.

Almanya 2022'de toplam 8,36 milyar euro (8,9 milyar ABD doları) değerinde askeri teçhizat ihraç etti bunun büyük bölümü aralarında Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin de bulunduğu partner ülkelerine gitti.

Almanya'nın AB ve NATO üyeleri ile Japonya ve İsviçre de dahil olmak üzere diğer ortak ülkelere yaptığı lisanslı silah ihracatı da, toplam ihracatın yaklaşık 5,1 milyar euroluk kısmını oluşturdu.

Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanlığı Devlet Sekreteri Sven Giegold'a göre, Almanya'nın silah ihracatının yüzde 90'ından fazlası yakın partner ülkelere ve Ukrayna'ya gitti.