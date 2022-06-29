Son dakika haber! Bakanlığın itiraz ettiği doktora darp davasında 3 tutuklama Son dakika haberlerine göre Bakanlığın itiraz ettiği doktora darp davasında 3 tutuklamaŞANLIURFA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi. Bakanlığın itiraz ettiği doktora darp davasında 3 tutuklama ŞANLIURFA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi. Karar sonrası tekrar gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj'a saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi. Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamanın ardından savcılık kararıyla gözaltına alınan üç şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Enver Zencirci - Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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