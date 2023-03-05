Bakanlığın seyyar tamirhaneleri ile depremzedelerin araçlarına bakım

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın seyyar tamirhanelerinde görev yapan ustalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazda çalışan iş makineleri ile depremzedelerin araç bakım ve tamirini yaptı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın seyyar tamirhanelerinde görev yapan ustalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazda çalışan iş makineleri ile depremzedelerin araç bakım ve tamirini yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 22 tamir aracı ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki 7 tamir aracı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine sevk edildi. Tamir araçlarında görev yapan ustalar, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının kesintisiz devam etmesinde önemli rol üstlendi. Öncelikle arama-kurtarma, sonrasında ise enkaz kaldırma faaliyetleri için ilk günden itibaren bölgede bulunan araçlar ile günde ortalama 300 iş makinesi ve ekipmana müdahale edildi. Böylece çalışmalar durmaksızın devam etti. Ayrıca, tamir araçlarında bulunan teleskopik aydınlatma lambaları sayesinde arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı alanların aydınlatılması sağlandı. Arızalanan iş makinelerine hızla müdahale eden ekipler, resmi ve sivil araçların tamir ve bakımını da üstlendi.