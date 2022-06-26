Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi

TİCARET Bakanlığı bünyesinde bulunan Akaryakıt Özel Ekibi'nin son 1 yılda yürüttüğü faaliyetlerle toplam 23,3 milyar TL'lik kamu zararı engellendi. Usulsüz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 akaryakıt dağıtım şirketinin lisansları sonlandırıldı. Otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilen 40 bayinin de faaliyetleri durduruldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can Uslu, kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine değinerek, "Devletimiz, kaçakçılık ile mücadelede vatandaşlarımızın yaptığı katkıya binaen bir ikramiye müessesesi ön görmüş, bu katkılar neticesinde mahkeme sürecinin başlaması ve sonuçlanması ile birlikte eşya türüne göre de vatandaşlarımız ikramiye alıyor. 2021 yılında 1979 ihbar aldık, ödediğimiz toplam ikramiye miktarı 17,6 milyon TL. 2022 yılında ilk 5 ayda 652 ihbar ulaştı, ödediğimiz ikramiye miktarı toplam 8,8 milyon TL. Vatandaşlarımızdan, bu desteklerin devamını bekliyoruz" dedi.

"ALO 136 hattımıza gelen ihbarda bir akaryakıt istasyonunun kaçak akaryakıt satmak üzere faaliyet yürüttüğünden bahsediliyordu. Özel ekibimiz hazırlığını yaptı, analiz gerçekleştirdi, otomasyon sistemine müdahale olduğunu arkadaşlarımız değerlendirdi. Sahaya çıktıklarında inceleme yaptılar, otomasyon sistemine yazılım ve bazı elektronik devreler vasıtası ile müdahale edildiğini ve satılan akaryakıtı aslında satılmamış gibi göstererek vergiden kaçırıldığı tespit edildi. Yapılan tespitlerde çok sayıda fişler bulundu. Bu fişler belli firma ve plakalara düzenlenmişti. Yazarkasa kayıtlarına bakıldığında aslında bu fişlerin kayıtlara yansımadığı tespit edildi. Firmaların akaryakıtı gerçek alıcı adına değil başka alıcı adına satılmış gibi gösterdiğini arkadaşlarımız tespit etti. Bunlar tutanaklara bağlandı, ilgili kurumlara gereği için gönderildi." (DHA