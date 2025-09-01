Bakanların Faaliyetleri ve Gazze'deki Kriz Gelişmeleri

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'de resmi ziyaretlerde bulunacak.

(Şam)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak, Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen "Altın Kupa Gecesi" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/19.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 8 müsabakayla başlayacak.

***

