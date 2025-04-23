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Bakanlardan İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası "geçmiş olsun" mesajları

Bakanlardan İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ulaşımdaki son duruma ilişkin bilgi alırken bakanlar da "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ulaşımdaki son duruma ilişkin bilgi alırken bakanlar da "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bakan Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı. Uraloğlu da kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından bakanlar da birbiri ardına sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini belirterek, "Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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