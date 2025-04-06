Bakanlardan, CHP Genel Başkanı Özel'e "Cunta" Tepkisi

(ANKARA) - Bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Özel'in CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanların açıklamaları şöyle:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye'de siyaset tarihinde ismi cunta ve darbecilerle yan yana anılan tek parti olan CHP'nin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk ve şaibelerle ilgili tartışmaları perdelemek ve gündemi değiştirmek için her gün başka bir yalana ve iftiraya sarıldıklarını üzülerek görüyoruz. Ömrünü milletine hizmet etmeye adamış olan ve 22 yıldır milletinin büyük bir desteği ile girdiği her seçimden zaferle ayrılmış olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin ismini "cunta" ile yan yana anmak tek kelime ile iftiradır. CHP'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kirli siyasetlerine malzeme etmeden önce kendi tarihine bakmasını öneriyoruz. Ayrıca cuntacılarla kader arkadaşlığı yapmış olan CHP'yi Türkiye'ye karanlık günleri yaşatan geçmişi ile hesaplaşmaya çağırıyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milletinin yüce takdiriyle ve hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümetimizi hedef alarak "cunta yönetimi" ve "meşrutiyetini yitirmiştir" sözlerini sarf eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları hiçbir suretle kabul edilemez. Muhalefet etmek demokratik bir haktır; dirayetli ve ilkeli bir siyasetle ülkemizin birliği ve beraberliğine helal gelmeden sorumluluk gerektiren bir hassasiyetle kullanılması esastır. Elde etmeyi umdukları sözde bir Pirus zaferi uğruna seçilmiş milli iradeyi keyfi bir şekilde yok sayan bir dil kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi tarihimizdeki varlığını demokratik seçimler üzerine inşa etmiştir. Ezcümle, Özgür Özel'in ifadeleri gerçeklikten kopuk, çarpık bir düşünce biçiminin ürünüdür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Cunta; 27 Mayıs sabahı radyodan millete karşı okunan bildiridir. Cunta; 12 Eylül sabahı, tankların gölgesinde susturulan halktır. Cunta; 28 Şubat'ta manşetlerle kurulan kirli düzendir. ve siz, hep o cunta düzenlerinin gölgesine sığınanlardansınız! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sadece milletine güvenmiş, sadece milletine dayanmıştır. Vesayet odaklarıyla ve cuntalarla mücadele ederek millet iradesini hakim kılmıştır. Cunta arıyorsanız, kendi tarihinize bakın! Bu millet, sizi de cunta sevdalılarınızı da çoktan aştı. Türkiye, sizin vesayet özlemlerinize dönmeyecek kadar büyük ve güçlüdür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yönelik "cunta" ifadesini kullanması en hafif tabiriyle milletin hür iradesine hakarettir. Aziz milletimizin iradesiyle, girdiği seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dil uzatan, meşruiyetini sorgulayan hadsizler önce kendi tarihlerini, vesayetle kol kola yürüdükleri dönemleri, demokrasiyi hiçe saydıkları uygulamaları hatırlasınlar. Hain darbe girişimine milletimizle birlikte dur diyen, vesayet odaklarının kirli planlarına karşı her daim milletin iradesinden başka bir irade tanımıyorum diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlemeye devam edeceğiz. Milli iradeye "cunta" diyenler önce partilerinde yaşadıkları skandalları açıklasın!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: İlk kez doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizi cunta olarak nitelemek, Türk Milletinin hür iradesine saygısızlıktır. Ana muhalefet partisi, Milli İrade hazımsızlığından kurtulamıyor. Cuntacılık, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a milli iradeye karşı darbelerin ve muhtıraların destekçisi demokrasi düşmanlarına yakışan bir unvan. Türkiye, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni dünya düzeninin oyun kurucu güçlerinden bir olacak. Bu yolculuğu akamete uğratmak için içeriden-dışarıdan yapılan hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: CHP Genel Başkanı'nın, milletin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik "cunta yönetimi" iftirası, sadece siyasi nezaketsizlik değil; demokrasiye yönelmiş açık bir saldırıdır. Bu söylem, sandığı içselleştiremeyen, milletin kararını yok sayan eski vesayet zihniyetinin bugünkü izdüşümüdür. Bu millet 27 Mayıs'ı da 12 Eylül'ü de 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da yaşadı. O karanlık dönemlerde darbecilerin önünde saf tutan, tankların gölgesinde siyaset yapanlar belliydi. Bugün Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize "cunta yönetimi" diyerek konuşanlar, dün cuntayla kol kola yürüyen zihniyetin devamıdır. Arşivler, CHP'nin darbelerle iç içe geçmiş siyasi sicilini bir bir ortaya koymaktadır. Bugün aynı CHP, bağımsız yargıyı hedef alarak yeni bir vesayet düzeni kurmanın peşindedir. Mahkeme kararlarını tanımayan, hakimi beğenmeyince adaleti çiğneyen bu anlayış, aslında milletin seçtiklerine değil; milletin kendisine düşmanlık etmektedir. CHP, darbelerle güç devşirmiş, vesayetle iktidar aramış bir partidir. Bugün de o karanlık geçmişin alışkanlıklarıyla, halkın iktidarını itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Ancak artık o devirler geride kalmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu millet bir daha ne darbecileri affeder, ne de onlara selam duranları görmezden gelir. Bu topraklarda artık ne vesayet tutar ne de iftira işler. Bu ülkede söz de karar da gelecek de milletindir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Cunta görmek isteyenlerin, demokrasiden uzak, kavga ve kaosun, siyasi çıkarların, iradesine ipotek konulan delegelerin yer aldığı kurultaylara bakması yeterlidir. Tarih boyunca darbelerle, cunta ve vesayet düzeniyle anılan bir partinin Genel Başkanı'na aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. Kendisinin ve yakın çevresinin siyasi menfaat için sınır tanımaz davranışları ve yaptıkları sokak çağrıları, demokratik zeminden uzaklaşmanın ve vesayet özlemlerinin apaçık göstergesidir. Ülkemizin ilerleyişini kirli yollarla durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin güveni ve desteğiyle, tarımdan sanayiye, her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Siz o cuntacılık işlerini bizden iyi bilirsiniz. Milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'cuntacı' demek, ancak sırtını vesayete dayayanların dilidir. Kişi kendinden bilir işi. Milletin iradesini yok sayanlar, bu millete hem özür hem de ahlaklı siyaset borçlular.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Milletin sandıkta defalarca onayladığı, her dönemde darbe heveslilerine karşı gövdesini siper etmiş bir lidere "cunta başkanı" demek siyasi acziyetin açık bir dışa vurumudur. Cumhurbaşkanımız tanklara karşı milletiyle birlikte yürümüş, gecesini gündüzüne katarak milli iradeye sahip çıkmış bir liderdir. Siyasi rekabet, iftira ve çarpıtmalarla değil, milletin karşısına çıkıp ondan yetki istemekle olur. Cunta arayanlar dönüp 15 Temmuz gecesine, o gece kimlerin nerede durduğuna baksın.