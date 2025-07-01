Bakanlardan Bursa'daki Deprem Açıklaması

Bakanlardan Bursa'daki Deprem Açıklaması
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Çevre Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak yapılan açıklamalarda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

BAKANLAR KURUM VE MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Bursa Gemlik'te meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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